“Умер”: Вякающего непотребства со сцены Галкина* забили толпой

Сегодня все обсуждают ролик, записанный во время одного из последних концертов супруга Аллы Пугачевой. Комик прямо со сцены стал вякать непотребства, заявив, что люди, настроенные против власти, – “или евреи, или… (нецензурно “гомосексуалисты”. – Прим. ред.). Слова Максима Галкина* возмутили многих, а также привлекли внимание медийных личностей.

В частности выпад юмориста осудила Яна Поплавская, которая раньше часто пересекалась с ним на мероприятиях. Актриса заметила изменения в поведении своего бывшего коллеги по эстраде: всегда спокойный комик стал довольно нервным, а его постоянные “выпады” вызывают у нее только чувство жалости.

По мнению “Красной шапочки”, Максим Галкин* начинает осознавать “забвение”, которое его настигает, и подобными выходками пытается хоть как-то напомнить о себе.

“И этот его гнев, это топанье ножкой смотрится комично, совершенно не воспринимается всерьез”, – заключила артистка.

Под постом Яны Поплавской появилось очень много комментариев от таких же возмущенных пользователей. Россияне толпой буквально забили опального комика своими хлесткими высказываниями. Многие в очередной раз назвали его “жалким предателем”, а некоторые посчитали, что о скандальном артисте вообще не нужно писать.

“Слишком много его, не стоит он вообще нашего внимания. Он этим гордится и постоянно говорит об этом со сцены! Умер так умер!”, – осуждают Максима Галкина* соотечественники.

* – признан по решению Минюста РФ иноагентом.