Мнение: Что с антивоенными настроениями

С антивоенными настроениями пока всё хреново, судя по всему. Вспоминается какой-то немецкий фильм – про солдата вермахта, который в 1943 году приезжает в отпуск в родной Дойчланд, причем он сам нахлебался уже досыта и, главное, вынес с фронта твердое убеждение, что война проиграна и всё безнадежно. Естественно, он ожидает, что в тылу примерно похожие настроения – но, к его ужасу, в глубоком тылу царит самое невероятное воодушевление, «позитифф» и всеобщая вера в «скорый разгром врага», а в нем самом видят «героя-победителя». Девушки вешаются ему на шею, а старики жмут руку и степенно интересуются, когда уже, наконец, дойдем до Ла-Манша до Владивостока. Не в силах выносить всего этого абсурда, солдат раньше времени (!) заканчивает свой отпуск и возвращается на фронт. Где скоро и погибает, естественно. Такая “Баллада о солдате” на немецкий лад (сюжет-то точно такой же).

Что-то похожее чувствуется и сегодня, здесь. Хотя социологическим опросам, безусловно, верить особо не приходится, особенно с открыто публикуемыми данными – так как они, конечно же, рассматриваются властями как часть пропаганды. Да и нет в России ни независимых СМИ, ни независимых социологических центров. Той же «Леваде» присвоили «иноагента», очевидно, как раз с целью хоть немного повысить доверие к ее данным – но едва ли эта детская уловка способна долго вводить в заблуждение; все мы видим, какие данные дает «Левада».

Чуть больше доверия может быть каким-то закрытым опросам, которые власти проводят «для себя» – в конце концов, им же надо знать реальные настроения масс. Однако закрытые на то и закрытые, что их результаты, во-первых, не узнаешь напрямую, а, во-вторых… при удивительной системе управления в РФ нет сомнений, что и данные закрытых опросов тоже предварительно «причесывают», поскольку сильно расстраивать начальство чревато в любом случае.

Американская газета «Уолл-Стрит Джорнал» на днях опубликовала статью, в которой привела данные «закрытых опросов ФОМ», делавшихся по заказу АП РФ (отдельный вопрос, как они к ней попали). В ней, в частности, WSJ приводит сенсационные цифры: мол, сразу после объявления мобилизации поддержка войны в России рухнула до 34%. Но – вскоре после объявления «окончания мобилизации» (хотя мы знаем, что это была не более чем фигура речи) она, по утверждению газеты со ссылкой на тот же ФОМ, якобы снова взлетела до небес, аж до 80%.

Можно ли верить таким цифрам? На мой взгляд, если без фанатизма и несколько убавить жару – то скорее да, чем нет. Думаю, что реальные проценты должны быть где-то в районе 65-70%.

И надо, наверно, отдавать себе отчет, что это поддержка несколько иного рода, чем была в начале СВО. Если тогда это была «поддержка воодушевления», то теперь наступил следующий этап, и это скорее «поддержка страха» (третий этап, если он наступит, будет «поддержкой отчаяния»). «Поддержка страха» означает, если выразить невеселые обстоятельства в максимально шуточной форме – примерно мотивацию тов. Саахова в фильме «Кавказская пленница»: «Или я ее веду в загс, или она меня – к прокурору!» Граждане РФ в своей массе к прокурору не хотят, а полное отсутствие эмпатии страхует их от грустных мыслей и плохих снов на фоне бесплодных атак и продолжающихся бомбежек как украинской, так и российской территории. На сегодняшний день консенсус в рособществе создает следующая простая и универсальная отмазка: «Да, мы в принципе против войны, и ПОЭТОМУ (!) хотим побыстрее победить, чтобы забыть это всё, как дурной сон, да и зажить как прежде, чинком да ладком, с песнями, плясками и хорошим настроением!» И это – действительно широкий консенсус, куда входят, например, как сторонники ЕР и Путина, так и их «противники» вроде коммунистов и прочих потешных «партий», как российские «борцы с фашизмом», так и русские «националисты», и т.д.

По мнению «Уолл-Стрит Джорнал», такие настроения дают руководству РФ основания считать, что и вторую волну мобилизации российское общество вполне «выдержит». То есть, скажу от себя – сыграть на надежде «поскорее закончить этот кошмар» (поскольку нет сомнений, что сроки СВО, уходящие куда-то в туман, общество все-таки уже немного беспокоят).

Что ж до эмпатии – она, как показывает история, пробуждается в России только как результат воистину огромных потерь и поражений. То есть всё довольно парадоксально, хотя психологически верно: для того, чтобы начать чувствовать боль других, ты должен сначала сам почувствовать Очень Сильную боль.

До этого – без шансов.