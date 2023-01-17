Техноблогер полностью разобрал iPhone 14 и был приятно удивлен

Техноблогер PBKreviews разобрал и оценил смартфон iPhone 14 по его ремонтопригодности. Видеозапись опубликована на YouTube.

Блогер заявил, что начать разбирать iPhone 14 можно со снятия дисплея и задней панели. А вот для извлечения аккумулятора, в устройстве есть специальные “язычки”. Чтобы батарея снялась быстрее, следует смазать края вокруг нее изопропиловым спиртом. PBKreviews советует подождать от 30 до 60 секунд перед извлечением аккумулятора.

По словам блогера, можно также довольно легко заменить экран. iPhone 14 можно разбирать одновременно с двух сторон, что делает задачу чрезвычайно простой.

По данным technoblogger, iPhone 14 получил оценку 7/10 за ремонтопригодность. PBKreviews оценил iPhone 14 в 1 балл из 2 по этому же параметру и 1,5 балла из 2 за простоту замены батареи и дисплея.