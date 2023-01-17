В случае нападения на Тайвань китайским военным придётся провести неделю в карантине

Министерство иностранных дел Китайской Республики (Тайвань) напомнило о необходимости семидневной самоизоляции для граждан КНР, которые хотят посетить остров.

Также им необходимо будет сдать три ПЦР теста и носить носить маску как в помещениях, так и на улице.

Меры предосторожности распространяются на всех жителей материкового Китая, прибывающих в Китайскую Республику, в том числе и к возможным военным оккупантам в случае, если коммунистическое правительство всё же решится на агрессию, сообщается на странице МИДа.

На острове уже начали строительство карантинных отелей, где все новоприбывшие смогут пройти карантин при любом развитии событий. Их ожидают трёхразовое питание за свой счёт, комфортабельные деревянные койки и круглосуточная охрана.

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