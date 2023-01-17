 

Режиссер Джеймс Кэмерон все-таки доказал неизбежность смерти Джека в “Титанике”

17.01.2023, 13:20, Разное
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Режиссер Джеймс Кэмерон решил развенчать теорию о том, что Роуз и Джек могли бы вдвоем поместиться на дрейфующем в океане обломке двери в финале картины. Эксперимент был проведен в рамках предстоящего документального фильма “Титаник: 25 лет спустя”. National Geographic поделился отрывком, который можно посмотреть по ссылке. 

Для своей задумки режиссер провел научное исследование и нанял профессионалов, которые помогли ему воспроизвести сцену. Эксперимент наглядно продемонстрировал, что Роуз (Кейт Уинслет) и Джек (Леонардо Дикаприо) вряд ли смогли бы выжить вдвоем на одном обломке двери.

На протяжении десятилетий поклонники пытались доказать Кэмерону, что места на одной двери было вполне достаточно, чтобы оба героя на ней уместились. Одна пара каскадеров, повторившая действия героев фильма, продемонстрировала различные позиции, которые бы могли занять персонажи на обломке. Но у них ничего не вышло. Режиссер уточнил, что дело не в месте или позиции, а в плавучести двери. Кэмерон отметил, что если бы Джек забрался на плот, то он немедленно бы перевернулся и утонул.

Недавно кинемаотграфист представил трейлер нового документального проекта “Тайны слонов”. Над ним Кэмерон работал вместе с журналом National Geographic. Закадровый текст в фильме читает американская актриса Натали Портман.


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