 

Белла Хадид показала фигуру на новых пляжных снимках — почему фанатам это не понравилось

17.01.2023, 13:20, Разное
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Новый год 26-летняя Белла Хадид начала с заслуженного отдыха. Сейчас супермодель расслабляется на Каймановых островах вместе с бойфрендом Марком Калманом. Разумеется, ни один отпуск не обходится без пляжных фотографий — на днях Белла опубликовала новые снимки, на которых продемонстрировала точеную фигуру. В кадре она позирует в соблазнительном черном бикини с декором в виде ракушек и трендовой повязке на голову в тон. 

Фанаты модели незамедлительно отправились в комментарии к посту, однако отнюдь не ради того. чтобы выразить восхищение. Многие осудили Беллу за излишнюю худобу, а некоторые и вовсе предположили, что звезда страдает расстройством пищевого поведения. 

Мне нужно отписаться от тебя ради собственного психического благополучия.

Я единственная, кому это кажется нездоровым?

Каждый раз, когда я вижу твои фото, хочется спросить: “Подруга, ты в порядке?”.

Пожалуйста, перестань выставлять свою худобу как норму.

Впрочем, нашлись и те, кто защитил Беллу от нападок. 

Все  говорят, что она выглядит нездорово, однако у нее такая конституция. Такие люди есть, и я — одна из них.

Люди, прекратите обсуждать чужой вес, это просто ужасно.

Интересно, вы бы так же агрессивно комментировали посты своих лучших друзей?

Похоже, Беллу задела дискуссия, развернувшаяся под ее фотографиями. Сейчас комментарии к посту модели ограничены.

Напомним, что Белла Хадид возглавила список лучший моделей 2022-го. Неудивительно, ведь за минувший год она снялась в огромном количестве фотосессий, приняла участие в десятках модных показов, а также стала первой моделью в истории, которая дефилировала в “жидком” платье — этот запоминающийся момент с показа бренда Coperni очень быстро стал вирусным. 


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