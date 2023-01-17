Мнение: Бдительность

Депутаты Госдумы по-прежнему фонтанируют идеями. Теперь появилась идея вырезать из фильмов сцены с врагами народа, иностранными агентами и неблагонадежными артистами. Как именно будет выглядеть сюжет после такого действия, депутатов не заботит – они предлагают передать эту мелкую техническую проблему «специалистам».

Сразу очевидна проблема: врагов меньше не становится, они только прибывают. Не успеешь отредактировать фильм, как внутри него объявится новый враг – и снова резать.

Не сказать, что идея нежизнеспособная – книги неблагонадежных авторов уже вовсю заворачивают как селедку в крафтовую бумагу. Могут и фильмы начать упаковывать. Дури-то немеряно. А что-то полезное делать депутатам по-прежнему нечего.

Видимо, об этих «компетенциях» депутатов говорилось, когда предлагали делать депутатами уголовников-героев СВО. Тут, и правда, ума палата не требуется. Только бдительность.

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