 

Экономисты советуют готовиться к глобальной рецессии

17.01.2023, 13:10, Разное
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На ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе руководители корпораций и экономисты предупредили об угрозе глобальной рецессии в этом году. Как передаёт Bloomberg, в то время как последние данные вселяли надежду, что экономика всё ещё может совершить мягкую посадку, прошлогодний всплеск инфляции и последующее повышение процентных ставок центральными банками заставили многих приготовиться к спаду.


AP

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума в Давосе началось с того, что руководители корпораций и экономисты предупредили об угрозе глобальной рецессии в этом году. Как передаёт Bloomberg, из 4410 бизнес-лидеров, опрошенных PricewaterhouseCoopers в октябре и ноябре прошлого года, 73% прогнозировали снижение глобального роста в ближайшие 12 месяцев. Двое из пяти опрошенных даже выражали обеспокоенность тем, что их компании могут не просуществовать и десяти лет.

Отдельный опрос главных экономистов, опубликованный форумом, показал, что две трети ожидают мировой рецессии в 2023 году, поскольку предприятия сокращают расходы; 18% считают такой спад «чрезвычайно вероятным».

Ожидается, что опасения будут усиливаться на этой неделе, во время встречи более 2700 руководителей, банкиров и экономистов на швейцарском горнолыжном курорте Давос — впервые с 2020 года. В то время как последние данные вселили надежду, что экономика всё ещё может совершить мягкую посадку, прошлогодний всплеск инфляции и последующее повышение процентных ставок центральными банками заставили многих приготовиться к спаду.

Председатель PWC Боб Мориц тем не менее сказал, что уровень беспокойства в опросе его компании был преувеличен.

Ожидания замедления заложены в прогнозы, потому что люди давно предвидели его приближение, заявил он. По сравнению с финансовым кризисом 2008 года, сейчас руководители больше опасаются за экономику, но более уверены в том, что их компании «справятся с этим спадом».

Несмотря на это, уверенность бизнес-лидеров в перспективах роста их собственной компании упала сильнее всего со времён кризиса 2008 года.

Исследование показало, что тремя основными рисками этого года являются инфляция, макроэкономическая нестабильность и геополитический конфликт. 

Мориц отметил, что главным сюрпризом стали долгосрочные перспективы: 40% руководителей убеждены, что «их организации не будут экономически жизнеспособными через 10 лет, если не трансформируются».

Он сказал, что «в краткосрочной перспективе речь идёт о том, как управлять затратами, а в долгосрочной — о цепочках поставок, климате, технологических сбоях». Боссы должны принять меры сейчас, чтобы «пережить два года и процветать в следующие десять», гарантируя при этом, что у них есть капитал для использования в будущем.

В прошлом году руководители компаний были обеспокоены киберугрозами и рисками для здоровья и климата. Мориц сказал, что климатический кризис остаётся актуальной проблемой. 

«Я не думаю, что этот вопрос исчезнет с повестки дня. Все относительно — от 60 до 70 процентов руководителей уже принимают меры», — заявил он.

Однако геополитические угрозы не ограничиваются Россией и Китаем. 

«Если мог произойти российско-украинский конфликт, что ещё? — задал вопрос Мориц. — Как насчет Ближнего Востока и роли Ирана? Даже закон «О снижении инфляции» в США представляет собой потенциальный риск». 

Субсидии закона на сотни миллиардов долларов для проектов в области чистой энергетики вызывают геополитическую напряжённость в Европе.

Что касается персонала, 60% руководителей не планируют сокращать его численность, а 80% не будут сокращать заработную плату, поскольку предпочитают удерживать персонал, а не тратиться на дорогостоящие процессы подбора. Ожидается, что в этом году отток персонала снова будет высоким.

«Сила остаётся за работниками, обладающими нужными навыками», — заявил Мориц.

Владельцы бизнеса во Франции, Германии и Великобритании ещё менее оптимистичны в отношении внутреннего роста, чем в отношении глобальной экспансии.

Тем не менее Великобритания улучшила свои позиции в качестве места для ведения бизнеса: руководители компаний поставили её на третье место по росту доходов после США и Китая и сравняли с Германией. Ранее она никогда не поднималась выше четвёртого места.


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