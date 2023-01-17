Володин предложил сделать обязательным для госслужащих наличие ВУС

Для занятия государственных должностей кандидат должен обладать военно-учетной специальностью, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В будущем нужно принимать кадровые решения с учетом службы в ВС РФ и наличия военно-учетной специальности, сообщил Володин на пленарном заседании, передает ТАСС.

Он пояснил, что речь идет о госслужбе, участия в выборах в Госдуме, занятии должностей в судебной системе, прокуратуре.

Ранее Володин предложил дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества у тех россиян, которые, выехав за рубеж, позволяют себе оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров.

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