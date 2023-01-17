Песков: Неизвестно о предложении открыть «Славянский центр» на месте «Ельцин-центра»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос прессы о предложении Культурного фронта РФ и актрисы Марии Шукшиной закрыть в Екатеринбурге «Ельцин-центр» и открыть на его месте «Славянский центр».

По словам представителя Кремля, о такой инициативе пока не знают, и пока непонятно, что «вызывает раздражение у названных общественных организаций», передает ТАСС.

Ранее издание Ura.ru сообщало, что сенатор Пушков и актриса Шукшина поддержали идею о закрытии Ельцин-центра. «За пять минут я получил более 100 знаков одобрения этого предложения», – отметил сенатор.

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