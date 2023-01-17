 

Памятники и монументы героям-блокадникам «утонули» в снегу перед 80-летием прорыва блокады Ленинграда

17.01.2023, 12:50, Разное
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Жители и гости Санкт-Петербурга не смогут посетить главные памятники жертвам блокады Ленинграда 18 января из-за гор мусора и снега. Власти города продолжают игнорировать проблему.

В среду, 18 января, Петербург будет отмечать 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда, однако памятное событие может омрачиться из-за бездействия работников коммунальных услуг и администрации губернатора Александра Беглова. Несмотря на оттепель, проходы к памятникам героев Великой Отечественной войны, а также жертв блокады «утонули» в снегу. Например, «кучи Беглова», как их называют сами горожане, лежат возле Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Похожая ситуация сложилась и около Триумфальной арки Победы в Красном Селе. Коммунальщики не стали убирать метровые сугробы и вид на памятник загораживают огромные кучи снега.

Напомним, ранее пресс-служба Смольного привела слова Беглова. По словам губернатора, он «свято чтит» память ленинградцев и защитников города. Однако реальной заботы о петербуржцах перед 80-летием прорыва блокады градоначальник проявлять не стал. Кроме того, 18 января Северную столицу может посетить и президент РФ Владимир Путин, но и возможный приезд главы государства не стал поводом для чиновников Смольного организовать качественную уборку снега в городе.


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