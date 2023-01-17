 

“Это же деньги”: пронырливый Кучера подсидел оскандалившегося Урганта в вечернем шоу

17.01.2023, 12:37, Разное
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Недавно российский шоумен и актер Оскар Кучера высказался о скандале вокруг ведущего Ивана Урганта. Напомним, с начала российской спецоперации на Украине ведущий опубликовал черный круг вместо аватарки в своих соцсетях и покинул Россию. Фанаты и некоторые коллеги артиста восприняли это как выражение политических взглядов и явное предательство. Некоторое время Иван Ургант болтался без дела в Израиле, потом вернулся в Россию. Однако назад было уже ничего не вернуть.

Оскар Кучера не стал терять время зря и подсидел коллегу. Хотя до сих пор он утверждает, что сделал это не всерьез, все все поняли. В прошлом году шоумен заявил, что с удовольствием возглавил бы программу “Вечерний Кучера”. Он даже говорил о том, что это может быть совершенно новое авторское шоу, напоминающее передачу Ивана Урганта.

“Конечно, согласился бы. Это же деньги”, – говорил пронырливый Кучера.

В свежем интервью 48-летний Кучера прокомментировал свои намерения. Как выяснилось, все его не так поняли. Он даже удивился, что его слова все приняли за чистую монету. При этом Оскар Кучера отметил, что положительно относится к Ивану Урганту.


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