 

Господи, помилуй: что после панихиды положили в роскошный гроб Чуриковой

17.01.2023, 12:37, Разное
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В главном храме страны – Храме Христа Спасителя – завершилась панихида по новопреставленной Инне Чуриковой. В 11 часов там по благословению Патриарха Кирилла прошла заупокойная служба.

Православный священник по всем канонам совершал панихиду над новопреставленной рабой Божией Инной. В молитве он просил Всевышнего простить покойной все вольные и невольные прегрешения.

А когда хор певчих завершил заупокойную литургию словами “И сотвори ей вечную память”, вложил в правую руку стилиста свернутую разрешительную грамоту с молитвой.

Она считается своего рода пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в разрешительной молитве, или в “подорожной”, как ее еще называют в народе, идет о грехах усопшего и об их отпущении. Именно эту бумагу и положили в гроб знаменитой актрисе театр и кино.

Напомним, 4 января Инна Чурикова была госпитализирована в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.


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