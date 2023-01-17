Мнение: О плане полной победы Путина… Украине пора сдаваться?

Опять и снова, как чёртик из табакерки, вынырнул на свет Божий где-то в тиши и глуши отсидевшийся известный кум и «сбитый ас», бывший украинец Виктор Медведчук. Явился — не запылился с манифестом от «Украинской партии мира». Читать его было противно или весьма противно, а разбирать и анализировать — бессмысленно. Тот самый случай, когда сам факт публикации говорит намного больше её содержания.

И говорит он о том, что у российского президента Владимира Путина появился новый «хитрый план» взамен прежнего, который доказал свою несостоятельность чуть меньше года назад. Теперь-то он уж точно сработает?

Перед тем, как строить гипотезы и догадки, просто вспомним историю появления Виктора Медведчука в России. Насколько можно судить по инсайдерским источникам и газетным уткам фактам, на излёте зимы прошлого года «кум» должен был сыграть ключевую роль. Но в итоге сам оказался в роли заложника, которого пришлось вызволять весьма дорогой ценой.

Которую #Россия продолжает платить, однако.

Как сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь, освобождённые в рамках обмена на Виктора Медведчука «бойцы “Азова” (в России это формирование признано террористической организацией)… чувствуют себя хорошо… и рвутся в бой. Мы надеемся, что придёт время, и они вернутся домой, будут способствовать восстановлению обороноспособности Украины, сыграют свою роль в восстановлении нашего государства». То есть, похоже, что вернутся уже довольно #скоро. Впрочем, едва ли условия содержания «в гостях» у турецкого президента Реджепа Эрдогана мешают «азовцам» и сейчас вносить свою лепту, выступая, например, своего рода комиссарами и агитаторами для военнослужащих ВСУ.

Но и это ещё не всё. «Обмены продолжаются, для координации этой работы создан специальный центр», — добавил Василий Боднарь. И по свежей информации от турецкой стороны, вскоре состоится грандиозный обмен пленными между Россией и Украиной в формате… 200 на 800. Такой вот асимметричный «обменный курс» — за каждого воина ВС РФ и других формирований, участвующих в СВО, по-видимому придётся вернуть Украине четверых её солдат.

Который вполне вписывается в логику «договорняков» со стороны Кремля. Авансом под «Стамбульские договорённости» в апреле прошлого года Москва совершила жест доброй воли под Киевом, Черниговом и т.д. И получила в ответ громкое дело по линии Международного уголовного суда. Затем была «зерновая сделка»: #Россия открыла морской коридор для экспорта украинского зерна из черноморских портов под обещания разблокировать поставки на мировой рынок удобрений из РФ. Работа над выполнением этих «обещаний» идёт до сих пор. Пока что удалось отправить в качестве акта благотворительности 20 тыс. тонн калийной селитры, принадлежавшей ГК «Уралкалий». Успешный отвод войск из Херсона, изумивший даже украинских военных, из этой же серии: в итоге через два месяца боёв с возможным участием сбережённых подразделений как бы «взамен» был взят под контроль ПГТ с прежним населением в 10 тыс. чел. и железнодорожный вокзал поблизости.

Теперь вот заявка от имени Виктора Медведчука на «возвращение» в политическую сферу в сочетании с анонсированным до крайности неравновесным обменом пленных опять заставляет проситься на язык поганое слово «договорняк».

Но теперь-то уже точно — победный?

Ведь не могут же «уважаемые партнёры» в очередной раз наплевать на свои закулисные и расплывчатые обещания?

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