 

Аманда Сейфрид исполнит главную роль в бродвейском ремейке “Тельмы и Луизы”

17.01.2023, 11:57, Разное
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Издание Variety эксклюзивно сообщило о начале работы над музыкальной адаптацией фильма “Тельма и Луиза” Ридли Скотта на Бродвее. Главные роли в постановке исполнят актриса Аманда Сейфрид, сыгравшая в лентах “Дрянные девчонки”, “Тело Дженнифер” и “Время”, и звезда “Мира Дикого Запада” Эван Рэйчел Вуд. 

Мюзикл был задуман в 2001 году, однако работа стартовала только сейчас. Сообщается, что режиссером мюзикла станет театральный постановщик Трип Каллман, а за сценарий отвечает автор оригинального фильма “Тельма и Луиза” Кэлли Хоури вместе с актрисой и драматургом Хэлли Фейффер.

Аманда Сейфрид Эван Рейчел Вуд

Известно, что именно из-за съемок в новой адаптации ленты Сейфрид была вынуждена пропустить 80-ю церемонию вручения премии “Золотой глобус”. На награждении актриса должна была получить приз в категории “Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале” за роль в шоу “Выбывшая”.

Оригинальная лента 1991 года “Тельма и Луиза” Ридли Скотта со Сьюзен Сарандон и Джиной Дэвис рассказывает о двух подругах, которые отправляются в дорожное путешествие по Штатам и попадают в непредвиденные опасные ситуации. Фильм получил премию “Оскар” в категории “Лучший оригинальный сценарий”. Лента также считается первым крупным проектом в карьере Брэда Питта.

Ранее Аманда Сейфрид, которая нечасто дает интервью, снялась для нового выпуска журнала Porter. Фотосессия была сделана в сельском стиле, а сама 36-летняя актриса предстала в расслабленных образах. В интервью, сопровождающем кадры, она рассказала об откровенных съемках в юном возрасте и уверенности в себе.

Аманда СейфридЭван Рейчел Вуд


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