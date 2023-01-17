 

«Рособоронэкспорт»: Выпуск автоматов Калашникова АК-203 начали в Индии

17.01.2023, 11:45, Новости дня
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Российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для вооруженных сил Индии, сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

Как сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводит пресс-служба, с запуском серийного производства АК-203 в силовые структуры Индии начнет поступать качественное, современное, удобное стрелковое оружие, которое сочетает прекрасную эргономику, высокие тактико-технические характеристики и адаптивность под пользователя, передает РИА «Новости».

В пресс-службе российского «Рособоронэкспорта» отметили, что спецэкспортер нацелен на работу в соответствии с принципом Make in India и на основе выдвигаемых индийской стороной условий ToT (transfer of technology).

Там добавили, что в производственных планах заложена 100-процентная локализация производства АК-203 в Индии, также совместное предприятие может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова.

Как сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, на предприятии Korwa Ordnance Factory в Амети (штат Уттар-Прадеш) выпущена первая партия 7,62-миллиметровых AK-203, начало поставок в армию ожидается в ближайшее время, затем последуют поставки в другие силовые структуры, также совместное предприятие сможет экспортировать свою продукцию в третьи страны.

Напомним, в ходе официального визита в Индию президента РФ Владимира Путина был подписан контракт о совместном производстве более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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