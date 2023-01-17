Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект об отмене НДФЛ на матпомощь студентам

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект об отмене НДФЛ на матпомощь студентам, сообщил автор инициативы председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Согласно нововведению, налог 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов будет отменен, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Метелев подчеркнул, что студенты часто оказываются уязвимы, так как уезжают на обучение в другие города, где снимают жилье. При этом стипендии у них невысокие, а устроиться на работу трудно из-за учебной занятости. Так, благодаря новой инициативе более 430 тыс. студентов колледжей и вузов социально незащищенных категорий смогут получать материальную помощь на более справедливых условиях.

Законопроект также получил положительный отзыв правительства России. Общий объем выпадающих доходов, по словам Метелева, составит порядка 0,6 млрд рублей ежегодно. При этом, по мнению депутата, полученные нуждающимися студентами средства снова поступят в местную экономику, поскольку будут расходоваться прежде всего на приобретение товаров или услуг первой необходимости.

На получение материальной помощи во время обучения в вузе могут претендовать дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты с ограниченными возможностями здоровья, члены малоимущих семей и представители других уязвимых социальных категорий, нуждающихся в поддержке. Сегодня не облагаются НДФЛ материальные выплаты до 4 тыс. рублей, а материальная помощь свыше этой суммы облагается налогом в размере 13%.

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