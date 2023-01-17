Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Меньшовым

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17.01.2023, 11:45, Новости дня
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Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронят рядом с режиссером Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище, сообщили в окружении актрисы.

Как сообщил источник РИА «Новости», Инну Чурикову похоронят рядом с Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище.

Между тем прощание с Чуриковой началось в храме Христа Спасителя.

На церемонию собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной. Среди пришедших проститься с народной артисткой художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актриса Людмила Поргина, оперная певица Хибла Герзмава, актриса Лия Ахеджакова и другие. Также церемонию прощания посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Возложить цветы к гробу актрисы и проводить ее в последний путь пришли сотни граждан.

Чурикова с 1975 года служила в театре «Ленком». Она сыграла более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах «Морозко», «Курьер», «Начало», «Я шагаю по Москве», «Старшая сестра», «Тот самый Мюнхгаузен». В последние годы актриса снялась в картинах «Утомленные солнцем 2», «Без границ», «Страна ОЗ», «Самый лучший день», «На веки вечные», «Иван Денисович».

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни от остановки сердца, в «Ленкоме» сообщили, что церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя.

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