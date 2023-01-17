Число жертв подрыва гранаты в расположении военных под Белгородом возросло до семи человек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Число погибших при взрыве в месте дислокации военнослужащих под Белгородом возросло до семи человек.
Как сообщил источник в экстренных службах, были обнаружены четверо из числившихся пропавшими без вести, продолжаются поиски еще четырех человек, число погибших увеличилось до семи, передает «Интерфакс».
Ранее в экстренных службах сообщали, что три человека погибли и 13 получили ранения в Белгородской области после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет