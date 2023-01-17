 

Число жертв подрыва гранаты в расположении военных под Белгородом возросло до семи человек

17.01.2023, 11:45, Новости дня
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Число погибших при взрыве в месте дислокации военнослужащих под Белгородом возросло до семи человек.

Как сообщил источник в экстренных службах, были обнаружены четверо из числившихся пропавшими без вести, продолжаются поиски еще четырех человек, число погибших увеличилось до семи, передает «Интерфакс».

Ранее в экстренных службах сообщали, что три человека погибли и 13 получили ранения в Белгородской области после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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