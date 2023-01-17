 

Доктор Мясников: пьющие люди намного успешнее трезвенников

17.01.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный телеведущий и врач Александр Мясников призвал россиян не отказываться от употребления крепкого алкоголя.

Как отмечает доктор медицинских наук, выпивающие 300-500 граммов водки или виски каждую неделю не только сохраняют душевный покой в самых сложных ситуациях, но и быстрее достигают успеха в карьере и личной жизни

– Хочешь водочки – махни стопочку, потом ещё одну. У меня самого есть масса друзей, кто не пил и был пустым местом, а как стали употреблять, сразу наладили социальные связи, построили карьеру, – рассказал медик в эфире телеканала Россия-24.

При этом врач призывает россиян не злоупотреблять – норма для молодого здорового мужчины составляет литр водки или другого крепкого алкоголя за вечер, а для женщины – пол-литра. Также доктор предложил гражданам использовать свою авторскую методику по выходу из запоев.

– Нужно помнить, что до трёх дней пьянства – это ложный запой, ничего страшного в нём нет. Но больше четырёх дней пить нельзя, нужно аккуратно выходить. Сходите в баню, бассейн, молодым мужчинам рекомендую в таком состоянии больше общаться со своими жёнами и девушками. Сохраняйте здоровый баланс между трезвой жизнью и выпивкой, – говорит специалист.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.21 / Всем ограничениям назло: Мадонна с бойфрендом и детьми посетила пять стран за три недели

13.06.21 / Одарит счастьем или принесет большое горе: суеверия, связанные с булавкой

13.12.21 / Мнение: Группа крови на рукаве

11.05.21 / СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели выходные вместе

31.10.20 / Эммануэль Макрон: «Призываю французов не терять головы»

20.03.22 / Марка Maserati планирует перейти на полностью электрические автомобили к 2025 году

18.11.21 / Мнение: “Шаман” получил 3,5 года тюрьмы

27.08.21 / Скандалы: Похождения принца Эндрю

10.12.22 / Мнение: Война заменила ковид

02.04.21 / Стас Пьеха: как понять, что это не любовь, а нездоровая привязанность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика