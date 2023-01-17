Доктор Мясников: пьющие люди намного успешнее трезвенников

Известный телеведущий и врач Александр Мясников призвал россиян не отказываться от употребления крепкого алкоголя.

Как отмечает доктор медицинских наук, выпивающие 300-500 граммов водки или виски каждую неделю не только сохраняют душевный покой в самых сложных ситуациях, но и быстрее достигают успеха в карьере и личной жизни

– Хочешь водочки – махни стопочку, потом ещё одну. У меня самого есть масса друзей, кто не пил и был пустым местом, а как стали употреблять, сразу наладили социальные связи, построили карьеру, – рассказал медик в эфире телеканала Россия-24.

При этом врач призывает россиян не злоупотреблять – норма для молодого здорового мужчины составляет литр водки или другого крепкого алкоголя за вечер, а для женщины – пол-литра. Также доктор предложил гражданам использовать свою авторскую методику по выходу из запоев.

– Нужно помнить, что до трёх дней пьянства – это ложный запой, ничего страшного в нём нет. Но больше четырёх дней пить нельзя, нужно аккуратно выходить. Сходите в баню, бассейн, молодым мужчинам рекомендую в таком состоянии больше общаться со своими жёнами и девушками. Сохраняйте здоровый баланс между трезвой жизнью и выпивкой, – говорит специалист.

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