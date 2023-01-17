 

Гости на пороге – как моментально привести квартиру в порядок

17.01.2023, 11:12, Разное
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Только представьте: вечером вы вернулись с работы, отужинали и сели читать новости на сайте “Дни.ру”. В этом момент вам звонят друзья или родственники и сообщают, что будут в гостях через 15 минут. Квартира, конечно, не убрана, потому что вы уставали после после смен и было как-то не до этого. Теперь, чтобы не ударить в грязь лицом, нужно спасти от этой самой грязи свое жилище.

Как быстро убрать квартиру, рассказала специалист по Динара Максимова. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, она подчеркнула, что привести недвижимость в порядок можно всего за 15 минут. Конечно, о полноценной уборке речи не идет, но и стыдно перед гостями не будет.

Чтобы моментально привести жилье в порядок, важно соблюдать простые правила. Перво-наперво откройте окна. Приток свежего воздуха очистит помещение от запахов. Также можно воспользоваться ароматизаторами, они создадут дополнительный уют.

Эксперт отметила, что ощущение беспорядка в доме создают прежде всего грязная посуда, разбросанные вещи и неубранные кровати. С последним вы справитесь легко.

Если вещей много, то быстро убрать бардак не получится. Возьмите большой пакет и пройдитесь по квартире. Соберите вещи и спрячьте пакет в шкаф. Грязную посуду закиньте в посудомоечную машину или сложите в духовке. Помоете после ухода гостей.

Чтобы быстро убрать квартиру, пыль придется вытирать поверхностно, в прямом смысле. Не тратьте время на все полки, рамки и фигурки. Специалист советует пройтись только по самым видным местам.

Лайфхак. Работу можно значительно сократить, если обозначить комнату для гостей. Например, если они будут сидеть только в гостиной, то спальни можно не трогать, заперев двери. Однако убрать санузел все равно нужно. Ванную прикройте занавеской. В унитаз залейте очиститель – смоете через 15 минут. Обязательно протрите зеркала.

Если вы справились с уборкой квартиры до прихода гостей – еще один полезный совет – пройдитесь по дому с пылесосом. Если в доме есть животные, то последний пункт обязателен, дабы избавиться от шерсти.


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