Арестович извинился за слова об ударе по дому в Днепропетровске

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович публично извинился за слова об ударе по жилому дому в Днепропетровске (украинское название – Днепр).

Арестович попросил прощения у пострадавших и их родственников, жителей Днепропетровска и всех, кого «глубоко ранила» его «преждевременная ошибочная версия причины удара», пишет Ura.ru.

Советник офиса украинского президента заявил, что допустил ошибку.

Ранее Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО. В результате попадания обломков ракеты в дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек. В Верховной раде назвали «выдумками» его слова о ПВО и инициировали сбор подписей за отставку Арестовича.

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