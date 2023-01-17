 

Принц Гарри и Меган Маркл не приняли извинения телеведущего Кларксона за скандальную статью

17.01.2023, 10:45, Новости дня
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Принц Гарри с женой Меган Маркл не стали принимать извинений британского телеведущего Джереми Кларксона, который оставил в колонке газеты Sun оскорбительный комментарий в адрес Маркл, сообщил представитель пары.

По его словам, недостаточно просто принести извинения, телеведущему стоит исправить практику написания статей, распространяющих риторику ненависти и женоненавистничество, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Sky News.

Представитель пары отметил, что принц Гарри и Меган Маркл не поверили в искренность Кларксона и в то, что статья была «неосторожным, единичным случаем».

Напомним, Кларксон в статье для Sun написал, что герцогиню Сассекскую следует провести по улицам голой и забросать экскрементами, добавив, что все его «ровесники думают так же». Позже Колумнист Sun в своем Twitter-аккаунте прокомментировал свой поступок, оправдав его неудачной отсылкой к сериалу «Игра престолов», и попросил газету удалить статью.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл назвали извинения таблоида The Sun за оскорбительную публикацию ее колумниста пиар-ходом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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