Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 877 человек с COVID
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 877 человек, на 141,6% больше по сравнению с 16 января.
Выписаны в связи с выздоровлением 4933 человека, на 42,3% больше по сравнению с 16 января. «Выявлено 4042 новых случая COVID. Подтверждено 45 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в РФ были госпитализированы 363 человека, на 25,8% меньше по сравнению с 15 января.
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