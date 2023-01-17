Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 877 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 877 человек, на 141,6% больше по сравнению с 16 января.

Выписаны в связи с выздоровлением 4933 человека, на 42,3% больше по сравнению с 16 января. «Выявлено 4042 новых случая COVID. Подтверждено 45 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 363 человека, на 25,8% меньше по сравнению с 15 января.

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