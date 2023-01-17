 

Новый смартфон Samsungs будет складываться по-другому

17.01.2023, 10:45, Разное
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Южнокорейская компания Samsung переходит на новую систему складного экрана для смартфона Galaxy Z Fold 5. Надежный инсайдер Ice Universe сообщил, что речь идет о добавлении шарнира в форме капли.

Samsung Electronics применит каплевидную структуру шарнира в Galaxy Z Fold 5. Он также написал, что телефон наконец-то будет водонепроницаемым. Инсайдер утверждает, что это не первый раз, когда Samsung обновляет дизайн. В Galaxy Z Fold 2 использовались специальные щетки для защиты от грязи и копоти. Они были позаимствованы у Z Flip. Помимо этого в нем применялась также новая конструкция шарнира, отличная от тех, которые использовались в предыдущих трех складных гаджетах.

Источники утверждают, что Samsung начнет продажи Galaxy Z Fold 5 в августе 2023 года. Тем временем компания запускает серию Galaxy S23.
По сообщениям, флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23 Plus, S23 Plus и S23 Ultra будут продаваться в США по цене от 800 до 1500 долларов.


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