Новый смартфон Samsungs будет складываться по-другому

Южнокорейская компания Samsung переходит на новую систему складного экрана для смартфона Galaxy Z Fold 5. Надежный инсайдер Ice Universe сообщил, что речь идет о добавлении шарнира в форме капли.

Samsung Electronics применит каплевидную структуру шарнира в Galaxy Z Fold 5. Он также написал, что телефон наконец-то будет водонепроницаемым. Инсайдер утверждает, что это не первый раз, когда Samsung обновляет дизайн. В Galaxy Z Fold 2 использовались специальные щетки для защиты от грязи и копоти. Они были позаимствованы у Z Flip. Помимо этого в нем применялась также новая конструкция шарнира, отличная от тех, которые использовались в предыдущих трех складных гаджетах.

Источники утверждают, что Samsung начнет продажи Galaxy Z Fold 5 в августе 2023 года. Тем временем компания запускает серию Galaxy S23.

По сообщениям, флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23 Plus, S23 Plus и S23 Ultra будут продаваться в США по цене от 800 до 1500 долларов.