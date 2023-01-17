 

Участник Oasis Ноэл Галлахер развелся с женой

17.01.2023, 10:35, Разное
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Певец, гитарист, автор песен и основатель группы Oasis Ноэл Галлахер и его жена Сара Макдональд приняли решение развестись после 12-ти лет брака и 22-х лет совместной жизни. О разрыве пара сообщила публично через своего представителя. Причины разлада в семье Галлахера при этом не раскрываются. 

Ноэл и Сара вместе продолжат заботиться о своих детях, которые остаются их приоритетом, – гласит официальное заявление. – Ноэл и Сара просят средства массовой информации уважать их частную жизнь и жизнь их семьи в это непростое время.

51-летний Ноэл Галлахер и 55-летняя Сара Макдональд познакомились в 2000 году в ночном клубе в Испании. После десятилетия семейной жизни, в 2011-м, они решили связать себя узами брака. У экс-пары двое общих сыновей — 15-летний Донован и 12-летний Сонни. 

Старшей дочери Ноэла Анаис от бывшей возлюбленной Мэг Мэтьюс уже 22 года.


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