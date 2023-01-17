Лиза Мари Пресли будет похоронена рядом со своим отцом в Грейсленде

Лиза Мари Пресли будет похоронена в Грейсленде (Мемфис, штат Теннеси) рядом со своим отцом Элвисом Пресли и ее покойным сыном Бенджамином Кио. Информацию подтвердил представитель Райли Кио, старшей дочери Лизы Мари. Грейсленд — бывший дом “короля рок-н-ролла”, который в настоящее время служит музеем.

Дочь культового музыканта умерла на 55-м году жизни 12 января этого года от остановки сердца. Лизу Мари доставили в больницу Уэст-Хиллз. В машине скорой помощи она еще приходила в себя, но позже ее состояние ухудшилось. Врачам пришлось ввести женщину в искусственную кому. Ее мать, 77-летняя Присцилла Пресли, подтвердила смерть в заявлении для Associated Press:

Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала. Мы просим о конфиденциальности, поскольку мы пытаемся справиться с этой глубокой потерей. Спасибо за любовь и молитвы. На данный момент дальнейших комментариев не будет.

Несколько других членов семьи Пресли тоже похоронены в Грейсленде, в том числе отец Элвиса Вернон, мать Глэдис и бабушка Минни Мэй. Однажды Лиза Мари спела о неизбежном погребении в Грейсленде рядом со своей семьей в песне 2003 года под названием “Light’s Out”:

Кто-то выключил свет там, в Мемфисе, там похоронена моя семья… В прошлый раз, когда я была там, то заметила, что рядом с ними осталось место, в Мемфисе, на лужайке за домом.

Недавно Лиза Мари Пресли вместе с матерью посетила 80-ю церемонию вручения премии “Золотой глобус”. На мероприятии звезда поддержала актера Остина Батлера, который получил награду за роль ее отца в нашумевшем байопике База Лурмана “Элвис”. Инсайдеры TMZ утверждают, что в день награждения Лиза Мари уже чувствовала себя нехорошо.