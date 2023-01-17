Guardian – украинский конфликт разделил мировое научное сообщество

С марта 2022 года четыре основных физических эксперимента Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН в Швейцарии не опубликовали ни одной из более 70 созданных научных статей. Как отмечает The Guardian, связано это с тем, что учёные не могут договориться, как вносить в список соавторов российские и белорусские институты и учёных.



АР

В обычное время четыре основных физических эксперимента, использующих столкновения протонов на Большом адронном коллайдере (БАК) в Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН в Швейцарии, сопровождается публикацией множества научных статей. Однако, как пишет The Guardian, в марте 2022 года количество новых научных статей упало до нуля. Причина — отсутствие договорённости о том, как вносить в список российских и белорусских учёных и институты, если вообще вносить. Временный компромисс, действовавший до сих пор, — просто не публиковать статьи.

Публикации — это твёрдая валюта научных исследований, используемая для обмена информацией и доказательства вклада отдельных людей и финансирующих агентств. Четыре крупнейших эксперимента БАК включают в себя совместную работу тысяч учёных и инженеров из разных стран, при этом в статьях обычно указываются все участники проекта.

По словам источников издания в ЦЕРН, после начала российской спецоперации на Украине некоторые члены проекта возражали против соавторства с российскими институтами и даже с отдельными россиянами. По словам российского физика Фёдора Ратникова, ни одно предложение в области публикаций не удовлетворяло требуемое большинство в две трети голосов.

«У нас есть украинские соавторы, для которых этот вопрос, естественно, крайне болезненный. Но большинство моих украинских коллег не распространяют ответственность за вторжение на своих коллег из российских институтов. Я бы сказал, что некоторые из моих коллег из ЕС гораздо более радикальны», — приводит издание слова Ратникова.

С марта четыре эксперимента БАК продолжают создавать новые статьи, отправлять их в журналы на рецензирование, но в итоге замораживают их публикацию. В настоящее время список неопубликованных работ включает более 70 статей.

Открытые версии загружаются на сервер препринтов arXiv, но и в них, и в материалах, направляемых в журналы, отсутствует список авторов и финансирующих организаций. Если раньше этот список занимал несколько страниц, то сейчас в статьях ограничиваются общей припиской, например «сотрудничество Atlas».

По словам западных учёных, пока это не оказало большого влияния на финансирование или присуждение докторских степеней. Однако старший научный сотрудник БАК из одной из стран Европы предупреждает, что, если подобная практика сохранится, «это может создать проблемы» для студентов, постдоков и для самих учёных.

«Если не публиковать статьи в течение нескольких месяцев, то аспиранты, постдоки и молодые преподаватели столкнутся с множеством проблем», — заявил профессор Делийского университета и участник эксперимента CMS Браджеш Чоудхари. По его словам, статьи без имён и названий учреждений могут быть приемлемы в рамках экспериментов (но не для сторонних учёных и преподавателей) и что учреждениям важны упоминания, так как они обеспечивают их рейтинг.

Прошлой весной Европейская организация по ядерным исследованиям сказала о приостановке для РФ статуса наблюдателя из-за ситуации на Украине и соглашения о сотрудничестве с Белоруссией. Председатель ЦЕРН заявил, что эти меры направлены против действий, которые «противоречат ценностям мирного сотрудничества», добавив, что «решение оставляет дверь открытой для мирного научного сотрудничества, если условия позволят в будущем».

По словам профессора Королевского колледжа Лондона и ветерана физика-теоретика в ЦЕРН Джона Эллиса, на россиян, работающих в организации, распространяются международные соглашения о сотрудничестве и если они развалятся, то у них не будет никаких юридических оснований работать в Швейцарии. Эллис объясняет, что, приостановив статус наблюдателя для России, в ЦЕРН перестраховались в ожидании дипломатического решения украинского конфликта. При этом он настаивает на необходимости «защитить учёных».

Как отмечает The Guardian, несмотря на свою уникальность, случай с экспериментами на БАК является частью более широкой тенденции. Немецкий исследовательский фонд предостерёг учёных от публикаций с соавторами из российских институтов. Платформа Web of Science, объединяющая несколько библиографических и реферативных баз данных рецензируемой научной литературы, перестала оценивать статьи из России. Появились сообщения о том, что отдельные рецензенты отклоняют статьи российского авторства.

При этом исключение российских институтов и учёных из международных проектов оказывает негативное влияние на исследования в целом ряде областей (например изменение климата), которые тормозятся из-за приостановки сотрудничества в Арктике.

Что касается тупиковой ситуации с экспериментами на Большом адронном коллайдере, в ЦЕРН указывают на решение, реализованное в эксперименте по физике частиц Belle II в Японии. Belle II начал составлять список авторов, в котором их институтская принадлежность была заменена на Orcid — открытый идентификатор исследователя и автора. Впрочем, по данным издания, против подобной тактики выступило правительства Польши, не соглашаясь с отсутствием упоминаний польских учёных. Этот вопрос остаётся в подвешенном состоянии.

На фоне подобной сохраняющейся неопределённости для множества учёных, в том числе для Эллиса, «поддержание научного сотрудничества является основным приоритетом, так как это отличный способ объединить нации для решения проблем человечества».

«Во время так называемой холодной войны взаимодействие между российскими и американскими физиками, а также между физиками и их правительствами считалось одной из причин того, что война оставалась холодной», — подытоживает The Guardian словами заслуженного профессора биологии Университета штата Пенсильвания Нины Фёдорофф, которая была одной из тех, кто весной прошлого года подписала опубликованное в журнале Science письмо с призывом не «бросать российских учёных».