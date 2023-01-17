Обозреватель DT – британцы стали намного беднее, но лёгкого выхода из кризиса им не найти

Уровень жизни британцев за два года — в этом и следующем финансовом году — снизится на 5-10%, чего в стране не наблюдалось даже в разгар мирового экономического кризиса, пишет обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер. Вину за то, что британцы стали жить намного беднее, Уорнер возлагает на российскую спецоперацию на Украине и антироссийские санкции, а также на стремление Европы достичь чистых нулевых выбросов углерода.



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Европа и Великобритания всё-таки могут избежать технической рецессии, по крайней мере на данный момент, пишет обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер. По его словам, экономика Великобритании и еврозоны оказалась более устойчивой к энергетическому кризису, чем ожидалось.

Согласно последней оценке, в ноябре экономика Великобритании немного выросла, что означает, что в декабре должно было произойти значительное сокращение, чтобы общее падение ВВП за последний квартал соответствовало формальному определению рецессии — два квартала подряд отрицательного роста. В итоге розничные продажи в декабре оказались лучше, чем ожидалось, поэтому, когда будут опубликованы окончательные данные за год, вполне возможно, что «страшного слова на букву «Р» там не будет.

Ситуация в еврозоне также выглядит несколько лучше, чем ожидалось. В обоих случаях — и в Великобритании, и в Европе — меры энергетической поддержки помогли спасти положение. Без них картина, как полагает автор статьи, выглядела бы гораздо более мрачной.

Но на этом, по его словам, хорошие новости заканчиваются. К сожалению, эффект от подобных мер поддержки заключается лишь в том, чтобы отсрочить или сгладить тяготы граждан, однако свести их на нет эти меры не способны.

Суть в том, что британцы как нация «стали намного беднее». Сочетание растущих расходов на энергоносители, продукты питания и рост процентных ставок сильно сказались на финансовом положении жителей Соединённого Королевства. При этом у подавляющей части населения доходы не выросли в соответствии с инфляцией. «Мы больше не можем позволить себе жить так, как жили раньше», — констатирует Уорнер.

По его подсчётам, снижение уровня жизни за два года — в этом и следующем финансовом году — составит от 5% до 10%. Для страны подобный уровень снижения большая редкость: такого падения не наблюдалось даже в разгар мирового экономического кризиса.

И хотя британские политики склонны винить в этом президента РФ Владимира Путина, обозреватель полагает, что это не совсем его вина. Российская спецоперация на Украине и введённые в ответ на неё западные санкции стали лишь «последним ударом» для экономик Великобритании и стран Европы.

Впрочем, сейчас оптовые цены на энергоносители в Европе заметно снизились после пика, которого достигли прошлым летом. Но в краткосрочной перспективе это никак не повлияет на то, сколько за электроэнергию платят британцы, так как режим заморозки цен в стране действует с эффектом запаздывания, в результате чего стоимость энергии будет продолжать расти в течение некоторого времени даже при снижении оптовых цен. Уорнер поясняет, что лимит цен на энергоносители, который ввело британское правительство, означает, что домохозяйства платят за газ и электричество не более £2 500. В марте лимит планируется поднять до £3 тыс., чтобы снизить ущерб от расходов на эту систему для бюджета Великобритании.

Но британцы тратят на электроэнергию и газ всё равно намного больше, чем привыкли, даже если действует лимит и существует вероятность того, что счёт упадет ниже £3 тыс. в какой-то момент в конце года. Всё зависит от того, что произойдёт с ценами в это время. Как бы там ни было, шансы на то, что стоимость энергии вернётся к тому уровню, на котором она была до роста после пандемии коронавируса, практически равны нулю.

Вина за это, полагает Уорнер, лежит в равной степени как на российской спецоперации на Украине, так и на цели достичь чистых нулевых выбросов углерода, так как одним из последствий этой политики стало серьёзное сокращение инвестиций в традиционные источники ископаемого топлива. В результате поставки сокращаются раньше, чем страны готовы от них отказаться.

Это проблема не столько для США, которые в последнее десятилетие инвестировали значительные средства в сланцевые месторождения, сколько для Европы и Великобритании, где наивно полагали, что потребности в ископаемом топливе могут просто отойти на второй план, пока в них и вовсе не отпадёт необходимость.

А исправлять ситуацию уже слишком поздно. По мнению автора статьи, нет никаких шансов вызвать мировой всплеск инвестиций в углеводороды, необходимый для изменения стоимости энергии, если в то же время делать ставку на альтернативные, возобновляемые источники энергии. «Или одно, или другое», — предупреждает Уорнер.

Сейчас у Европы нет иного выбора, кроме как продолжать намеченный энергетический переход, который в один прекрасный день действительно может окупиться. Однако пока что подобная политика загоняет континент, в том числе и Великобританию, в ловушку высоких цен на энергию. Поэтому есть одна вещь, которую вряд ли удастся изменить в обозримом будущем, — высокие цены на энергию.

Эти проблемы также невозможно бесконечно смягчать путём государственного вмешательства. Управление бюджетной ответственности оценило стоимость политики лимита цен на энергоносители, а также связанной с ней схемы облегчения энергетических счетов для бизнеса в £43,2 миллиардов в этом финансовом году и £18 миллиардов — в следующем. Это, конечно, частично компенсируется налогами на сверхприбыль. Тем не менее вмешательство в таких масштабах автор называет «неустойчивым» в любой долгосрочной перспективе.

То же самое касается и тех, кто выплачивает ипотеку: в обозримом будущем они будут платить на сотни фунтов в месяц больше. Это ещё один удар по располагаемым доходам британцев.

«Трудно быть оптимистом на фоне такого количества негатива», — пишет в своей статье для The Daily Telegraph. По его словам, лёгкого выхода из «ямы, которую британцы сами себе вырыли», как пока демонстрирует британское правительство, не существует. Так, после всех попыток бывшего премьер-министра Лиз Трасс выйти из кризиса эта яма стала только глубже.