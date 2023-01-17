Мнение: Феномен Зеленского
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Пишут, что президент Украины Владимир Зеленский – наркоман. Что врачи бьют Зеленского электрошоком.
«Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьезные медики. Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки»,- говорит украинский продюсер, основатель групп «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш. А его слова приводит «Московский комсомолец».
Задумался, а нет ли в этой публикации МК пропаганды наркотиков?
Что могут подумать молодые люди, прочитав о наркомании Зеленского? Что это типа круто? Мол, чувак – нарик, а с ним терут терки главы многих государств, его фотографии – на обложках ведущих журналов мира….
Это ли не пример для начинающего наркомана?
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Источник: Ирек Муртазин
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