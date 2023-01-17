 

Предательство Самойловой, гибель беременной жены, потеря сына: испытания судьбы Василия Ланового

17.01.2023, 9:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня, 16 января, исполняется 89 лет со дня рождения легендарного артиста Василия Ланового. Ни для кого не секрет, что профессиональная судьба актера всегда складывалась удачно. Он полюбился зрителям с первых работ, сыграл более 100 ролей в кино и внес большой вклад в развитие отечественной культуры. Однако, помимо карьерных свершений, жизнь Василия Семеновича была полна и личных драм.

С первыми серьезными испытаниями Василию Лановому пришлось столкнуться еще в раннем детстве. Он вырос в военные и послевоенные годы и прочувствовал на себе тяготы страшного времени. Когда будущему артисту было семь лет, один из немцев ради забавы выпустил у него над головой автоматную очередь. С тех пор Василий начал заикаться.

Несмотря на трудное детство, Лановой не растерял упорство и веру в светлое будущее. Он победил недуг благодаря помощи врачей, окончил школу с золотой медалью и поступил в Щукинское училище. В студенческие годы актер активно начал строить не только карьеру, но и личную жизнь.

Первой избранницей Василия Ланового стала однокурсница Татьяна Самойлова. Влюбленные поженились еще до окончания учебы, но брак продлился всего три года. Союз рухнул после того, как Самойлова забеременела и сделала аборт втайне от мужа. Лановой воспринял этот поступок как предательство и расстался с супругой.

Во второй раз артист женился на коллеге по цеху Тамаре Зябловой. В отличие от предыдущего, этот брак оказался счастливым и продлился 10 лет. Однако идиллию разрушила страшная трагедия. В 1971 году, находясь на восьмом месяце беременности, супруга актера погибла в автокатастрофе. Потеря стала для Ланового большим ударом.

Со временем Василию Семеновичу удалось оправиться от горя. Он встретил актрису Ирину Купченко, снова женился и стал отцом. Супруги создали крепкую семью и воспитали сыновей Александра и Сергея. Казалось, все испытания остались в прошлом. Но это только казалось…

В 2013 году Лановой столкнулся с новой утратой. Его младший сын, Сергей, скончался от острой сердечной недостаточности в возрасте 37 лет. Говорили, что у наследника артиста были пагубные пристрастия. Василий Семенович нашел утешение во внучке – внебрачной дочери Сергея, о которой стало известно незадолго до трагедии.

К счастью, после всех испытаний рядом с актером осталась любимая и любящая жена. Ирина Петровна всегда была для мужа опорой и самоотверженно ухаживала за ним до последних мгновений его жизни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.21 / “Прекрасный вкус и стиль!” – Loboda засветила голую грудь

12.01.21 / Ну и кто теперь “банановая республика”?

24.08.21 / «Цензура лучше, чем нецензура»: Дмитрий Медведев предупредил о недопустимости злоупотребления свободой слова

04.02.21 / 29 участников протестов, доставленных в изолятор для мигрантов в Сахарово, по ошибке депортировали в Среднюю Азию

18.12.21 / Привносим в свой образ немного цвета. Как отходить от привычного бежевого в гардеробе

29.11.21 / Туркменские учёные доказали ахалтекинское происхождение «троянского коня»

28.05.21 / Café помогает гибридным организациям планировать рабочее время

30.06.22 / Летний деловой наряд для женщин: стильные “фишки”, которые помогут составлять модные офисные образы с шортами

02.02.22 / Мнение: Прибалтийский плацдарм НАТО

03.04.21 / «Яндекс» и МВД объявили о создании онлайн-проекта Я.Осведомитель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика