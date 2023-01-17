 

Подросток попал в больницу после запуска фейерверка во дворе дома в Москве

17.01.2023, 9:52, Разное
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13-летний мальчик попал в одну из московских больниц после использования пиротехники. По данным телеканала “360”, все произошло во дворе жилого дома на Щелковском шоссе.

Как уточняет “Радио 1”, дети были без взрослых и решили запустить фейерверк. По словам пострадавшего подростка, пиротехнику он нашел.

Прокуратура Восточного административного округа Москвы заинтересовалась данным случаем и проводит проверку. Как отмечают “Вести Подмосковья”, за последнее время это не первый подобный случай.


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