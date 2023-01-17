 

“В почетном возрасте”: не стало сломавшей позвоночник Ларисы Удовиченко

17.01.2023, 9:51, Разное
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Народная артистка России Лариса Удовиченко – любимая миллионами граждан актриса театра и кино. За 67 лет он сыграла в более чем ста картинах. Особенно звезда запомнилась по роли роли Маньки-Облигации в советском детективе “Место встречи изменить нельзя”.

Мало кто знает, но первые шаги в карьере актриса сделала еще в школе, а в 19 лет получила первую серьёзную роль. Позже она делилась опытом с более молодыми коллегами, став академиком национальной кинопремии “Ника”.

Лариса Удовиченко выходила замуж трижды, правда, первый раз фиктивно. Все трое супругов были деятелями искусств. В последнем браке родилась дочь Мария, которая пошла по стопам матери.

До последнего момента трудолюбивая артистка выходила на сцену и участвовала в съемках. Однако на выступления в Петербурге и Петрозаводске ее не стало. Поклонники звезды сразу же забили тревогу.

Как оказалось, Лариса Удовиченко во время очередных съемок упала и сломала позвоночник. Разумеется, тяжелейшее состояние не позволило ей встретиться с дорогим зрителем.

К слову, близкие актрисы отказываются комментировать ситуацию. Лишь один человек из-близкого окружения кинозвезды подтвердил “Экспресс-газете”, что она сломала позвоночник.

“[Лариса Удовиченко] получила компрессионный перелом позвоночника. Что в ее, прямо скажем, почтенном возрасте очень опасно”, – подчеркнул анонимный источник здания. По его словам, артистка в ближайшее время не сможет работать.


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