В Канаде родители подрались из-за спора, кто из них №1 и №2

В небольшом городке в провинции Онтарио произошла семейная ссора: нетрадиционная семья не смогла преодолеть разногласия, кто из них должен быть родителем №1, а кто – №2.

При заполнении анкеты в школу каждый из них хотел любезно предоставить право быть родителем №1 своему партнёру, и через некоторое время спор перерос в ссору и драку.

Услышав подозрительный шум, бдительные соседи вызвали полицию. Приехавший на вызов полицейский предложил спорщикам определиться, исходя из старшинства или по порядку первых букв имён в алфавите, однако это не помогло. Сейчас оба главы семейства находятся в полицейском участке.

Как сообщают СМИ, такие споры – уже давно не редкость, однако это первый инцидент, когда дело дошло до рукоприкладства. Скорее всего, суд постановит решить спор либо киданием монетки незаинтересованным лицом, либо постановит быть родителем №1 в течении одного года сначала одному партнёру, а затем другому.

Канадские суды в последнее время завалены подобными гражданскими делами, и уже успели выработать большое количество решений, подходящих к любой ситуации с нумерацией родителей. Однако такие дела ощутимо отвлекают судопроизводство от более важных разбирательств, поэтому представители фемиды уже готовят обращение в парламент с просьбой установить чёткую и ясную процедуру нумерации родителей.

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