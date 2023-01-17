Путин присвоил звание Героя России погибшему в Украине старшине Алмазу Сафину

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ посмертно старшине Алмазу Сафину из Башкирии, погибшему в ходе спецоперации, сообщили в Кремле.

Текст указа опубликован на сайте Кремля.

В указе говорится, что звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Уроженец села Раевский Альшеевского района республики 37-летний Алмаз Сафин погиб при исполнении воинского долга на территории Украины, передает ТАСС.

В ноябре Путин присвоил звание Героя РФ (посмертно) Михаилу Васильеву – протоиерею, клирику Московской епархии.

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