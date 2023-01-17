 

Читатели Daily Mail раскритиковали Елену Зеленскую за поездку на форум в Давос

17.01.2023, 9:25, Новости дня
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Читателей британского издания Daily Mail возмутила новость о том, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена собирается посетить Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

Читатели Daily Mail задались вопросами, как и на какие средства она может посещать подобные мероприятия, а также назвали настоящую причину ее визита в страну.

Так, пользователь shaun1976 отметил, что годовое членство ВЭФ стоит 52 тыс. долларов, билет в Давос еще 19 тыс. долларов плюс НДС. Кроме того, затрат требует проезд. «Интересно, откуда берутся все эти деньги? А, подождите. Британские налогоплательщики финансируют роскошный образ жизни», – приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь ChrisSS30 написал, что именно тут кроется реальная причина всего страдания, через которого сейчас проходит мир. «Проснитесь, люди», – призвал он.

Beverly PaleMoon напомнила, что супругом Елены Зеленской является президент Украины – страны, находящейся в состоянии конфликта. Сама она, по словам пользователя, является законной целью. «Как ей удалось благополучно сесть на самолет и прибыть в Швейцарию? Как он прогуливается по Киеву средь бела дня, не подвергая себя опасности?» – задалась вопросом она. Кроме того, пользователя интересует, откуда у самого Зеленского время для фотосессий для журнала Vogue, появления на церемонии вручения премии «Оскар» и визиты мировых чиновников и знаменитостей.

Пользователь Ur Rumbled выразил уверенность, что Зеленская не будет просить о «большем единстве». По его словам, она потребует больше оружия. «И она его получит. В конце концов, это Давос. Они не желают миру ничего, кроме зла», – говорится в комментарии.

Комментатор Oli.2020 также возмутился, что Зеленская тратит деньги налогоплательщиков Великобритании на поездку по магазинам, одновременно отправляясь в Давос, чтобы собрать еще больше денег. «Зеленские – новые цари», – говорится в сообщении.

«Ее соотечественники бегут в другие страны, а она в это время летает на частных самолетах. Ну ладно», – пишет Plutosaturn.

Напомним, российский и китайский бизнес отказались от участия в Давосском форуме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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