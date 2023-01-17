Российские разведчики уничтожили украинских диверсантов в ДНР

Спецназ разведки ВС РФ уничтожил диверсионно-разведывательную группу украинских войск, сообщили СМИ.

Как информирует РИА «Новости», в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боев при попытке перейти линию фронта с помощью тепловизора была замечена украинская ДРГ, которую российские разведчики ликвидировали из ПТРК «Корнет».

Ранее в Минобороны сообщили, что возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.

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