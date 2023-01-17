 

Два пассажирских самолёта едва не столкнулись в аэропорту Нью-Йорка

17.01.2023, 9:00, Разное
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Один из самолётов уже набрал скорость и собирался взлетать, когда другой преградил ему путь. Расстояние между ними в последний момент сократилось до 300 метров. Столкновения удалось избежать чудом. АВС сообщает, что расследование инцидента уже началось.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте планируют провести расследование случая в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, который мог привести к катастрофе. 

Два пассажирских самолёта чуть не столкнулись, сблизившись на расстояние около 300 метров друг от друга. 

С подробностями корреспондент АВС Мона Косар Абди из Нью-Йорка.

МОНА КОСАР АБДИ, корреспондент АВС: Сегодня в кабине пилота царил настоящий хаос, когда два самолёта практически столкнулись в аэропорту Нью-Йорка. 

АВИАДИСПЕТЧЕР: Американец 106, возможно сильное отклонение пилота… Приём.

В пятницу около 08:45 диспетчеры воздушного движения в панике заметили, как два самолёта начали сближаться. Согласно отчёту федерального управления гражданской авиации, рейс компании Delta 737, направлявшийся в Доминиканскую республику, готовился к взлёту. На борту было 145 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолёт набрал скорость до 185 километров в час на взлётной полосе номер 4Л. 

В то время как борт компании Delta уже собирался взлетать, самолёт American Airlines 777, направлявшийся в Лондон, пересёк ему путь. Между двумя самолётами оставалось расстояние всего 300 метров. Рейс Delta был вынужден прервать взлёт, чтобы избежать потенциальной смертельной катастрофы. 

АВИАДИСПЕТЧЕР: Delta 1943, отменить разрешение на взлёт.

ПИЛОТ: Хорошо… о-ох… Delta 1943…

СТИВ ГАНЬЯРД, полковник в отставке: Прекрасная работа диспетчеров воздушного движения. Они предотвратили то, что могло стать крупнейшей авиационной катастрофой в истории США. 

К счастью, нет никаких сведений о травмах среди пассажиров. Оба борта вылетели к месту назначения. 

Компания Delta Airlines опубликовала заявление, в котором, в частности, говорится: «Безопасность наших пассажиров и экипажа всегда является нашим главным приоритетом. Мы приносим извинения за причинённые неудобства и задержки».

Федеральное управление гражданской авиации уже инициировало расследование этого близкого столкновения. Кроме того, своё расследование проведёт и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Дата выхода в эфир 16 января 2023 года.


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