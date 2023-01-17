 

В китайском Харбине стартовал фестиваль льда и снега

17.01.2023, 9:00, Разное
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В китайском Харбине стартовал 39-й фестиваль льда и снега, который продлится до февраля или марта в зависимости от погоды. Как передаёт NTD, мастера использовали более 100 тысяч кубометров льда и 50 тысяч кубометров снега на площади 80 гектаров. Все скульптуры подсвечивают с вечера до полуночи, и на них можно полюбоваться с колеса обозрения.

Снежные замки и ледяные башни. В Харбин возвращаются толпы туристов. После отмены антиковидных ограничений в Китае снова проходит фестиваль снежных и ледовых скульптур.

Обычно он международный, но пока здесь в основном китайцы. Сообщение с другими странами полностью ещё не восстановилось. По этой же причине отменили конкурс на лучшую скульптуру. Однако развлечений хватает.

ГОСТЬЯ ФЕСТИВАЛЯ: Теперь политика в отношении COVID изменилась, и мы снова наслаждаемся жизнью.

ГОСТЬЯ ФЕСТИВАЛЯ: Я счастлива, что могу в полной мере насладиться снегом на севере Китая. Холодная погода для меня не проблема, это сплошная радость.

В этом году снежными и ледяными творениями можно полюбоваться с колеса обозрения. Его высота — 120 метров. Аттракцион появился недавно. А для любителей покататься на санках сделали горку со склоном 500 метров.

ГОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ: Мир льда и снега — известная зимняя достопримечательность в провинции Хэйлунцзян. Я показываю своей девушке окрестности, чтобы она оценила великолепные пейзажи.

Лёд для скульптур добывают в реке Сунгари. В этом году мастера использовали более 100 тысяч кубометров льда и 50 тысяч кубометров снега. Тематический парк занимает 80 гектаров. Все скульптуры подсвечивают с вечера до полуночи.

Это 39-й фестиваль льда и снега в Харбине. Он продлится до февраля или марта в зависимости от погоды.

Дата выхода в эфир 13 января 2023 года.


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