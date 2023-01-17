Игровой смартфон Red Magic 8 Pro выйдет на глобальный рынок

Официальный выход смартфона Red Magic 8 Pro на рынок Китая прошел 26 декабря.

Однако производитель теперь сообщил о выходе аппарат на мировой рынок. В компании уточнили, что пока в остальных странах не доступна улучшенная модификация Red Magic 8 Pro+. Появились некоторые отличия и между базовыми версиями. Для китайского рынка смартфон предусматривает быструю зарядку на 80 Вт, тогда как на глобальном рынке устройство поддерживает только 65 Вт.

Напомним, новая игровая модель смартфона имеет до 12 гигабайт оперативной памяти и до 256 гигабайт встроенной памяти. Емкость аккумулятора достигает 6000 мАч, а также здесь предусмотрели основную камеру на 50 мегапикселей. Размер дисплея новинки составит 6,8 дюймов с высоким разрешением.