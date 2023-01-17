 

В Новосибирске пенсионерка погибла после падения на скользкий тротуар

17.01.2023, 8:29, Разное
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В Новосибирске пожилая женщина поскользнулась на льду и умерла. Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Тюленина. Как сообщает РИА ФАН, врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом правых теменной, височной и затылочной костей. Также отмечается, что у женщины была опухоль головного мозга.

После случившегося следственные органы СУ СКР провели проверку и отказались возбуждать уголовное дело. Но сын погибшей не согласился, по его словам, на записи с камер виден момент падения и действия управляющей компании, сотрудники которой бросились посыпать дорожку песком сразу после инцидента. Как сообщает “Царьград”, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о смерти пенсионерки, поскользнувшейся на тротуаре в Новосибирске.


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