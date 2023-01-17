 

Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО

17.01.2023, 8:02, Новости дня
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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в военном ведомстве.

Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а также командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Особое внимание министр обратил на вопросы всестороннего обеспечения войск, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях. Кроме того, Шойгу интересовала работа медицинских и тыловых подразделений.

Министр обороны поблагодарил военных, отметил, что они мужественно выполняют задачи в зоне СВО. Кроме того, генерал вручил военнослужащим госнаграды за проявленные самоотверженность и героизм.

«Достойно несете службу, защищаете Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все, чтобы приблизить день, который называется днем Победы», – сказал Шойгу.

Ранее президент Владимир Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы. Глава государства также подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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