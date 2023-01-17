Организаторы Australian Open запретили демонстрировать флаги России и Белоруссии

Федерация тенниса Австралии запретила демонстрировать на трибунах российский и белорусский флаги по ходу Australian Open, сообщила пресс-служба организации.

По ходу прошедшего матча первого круга между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль на трибунах вывесили российский флаг, что это вызвало недовольство со стороны украинских зрителей, которые обратились по этому поводу к охране, передает РИА «Новости».

По сообщению пресс-службы, флаги РФ и Белоруссии запрещены на территории Australian Open, при этом в Федерации тенниса Австралии пообещали обеспечить «наилучшие условия для наслаждения теннисом».

Ранее Федерация тенниса Австралии отказалась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в турнире Большого шлема, несмотря на требования Украины.

—