Организаторы Australian Open запретили демонстрировать флаги России и Белоруссии
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Федерация тенниса Австралии запретила демонстрировать на трибунах российский и белорусский флаги по ходу Australian Open, сообщила пресс-служба организации.
По ходу прошедшего матча первого круга между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль на трибунах вывесили российский флаг, что это вызвало недовольство со стороны украинских зрителей, которые обратились по этому поводу к охране, передает РИА «Новости».
По сообщению пресс-службы, флаги РФ и Белоруссии запрещены на территории Australian Open, при этом в Федерации тенниса Австралии пообещали обеспечить «наилучшие условия для наслаждения теннисом».
Ранее Федерация тенниса Австралии отказалась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в турнире Большого шлема, несмотря на требования Украины.
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