 

Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди

17.01.2023, 8:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Командир группы ВС РФ «Викинг» объяснил, что в Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.

По его словам, осталось около полмиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди, таким образом, работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».

При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что, если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.

«А там к каким им семьям что придет?» – подчеркнул он.

Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10.20 / Путин оценил влияние выборов в США на курс доллара

18.01.22 / Украина собралась ждать шагов НАТО по включению в альянс 10 лет

26.08.21 / В Египте обнаружена странная окаменелость кита

24.11.21 / Львовский журналист заявил о начале «грандиозного шухера» для Зеленского

22.12.20 / “Будешь мучиться до самого конца”. Арахамия сказал, что нардеп Шевченко “каждые три дня” просит исключить его из фракции

03.10.20 / Украинский военный – украинская армия готова стать частью совместных сил НАТО

08.07.20 / Киевский суд не стал избирать меру пресечения Порошенко

13.08.20 / Гленн Бек – демократы пугают российским вмешательством, забывая, что Байден «куплен» Китаем

02.04.21 / Легковой автомобиль сбил пешехода на Садовом кольце

05.06.22 / Посол Украины счел отказ Германии поставлять оружие Киеву позором

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика