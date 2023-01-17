Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди

Командир группы ВС РФ «Викинг» объяснил, что в Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.

По его словам, осталось около полмиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди, таким образом, работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».

При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что, если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.

«А там к каким им семьям что придет?» – подчеркнул он.

Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.

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