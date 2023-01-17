Адвокат Жорин рассказал о построенном на трупах бизнесе: Надругательство над телами

В мире наметилась странная и пугающая тенденция: возрастает популярность украшений, созданных из праха. Коллеги с Пятого канала задались вопросом: чем грозит желание создать и носить такое кольцо или кулон. Попадают ли такие действия под УК РФ? Ведь существует статья 244 – “Надругательство над телами умерших и местами их захоронения”.

Адвокат Сергей Жорин, к которому и обратились за консультацией журналисты, объяснил, что не видит в такой попытке какого-либо состава преступления. Ведь на украшение, как утверждают дизайнеры, требуется лишь часть праха, а все остальное, как и прописано в законе, будет захоронено или развеяно.

Юрист обратил внимание читателей на то, что вместе с урной родственникам усопшего должны обязательно выдать документы о соответствии СанПин, которые понадобятся для транспортировки. Выдадут их, однако, лишь после того, как в крематорий будут предоставлены документы о планируемом месте захоронения. Напомнил Сергей Жорин и о том, что такие документы обязательны при сдаче урны в багаж при авиаперелете.

Что же до личного отношения к построенному на кремированных трупах бизнесу, адвокат Сергей Жорин рассказал, что это имеет место быть, но лишь, чтобы увековечить память любимого человека, никак не для массового производства дизайнерских вещей.