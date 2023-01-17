Берлускони констатировал отсутствие способных лидеров на Западе в период конфликта на Украине

Бывший премьер-министр Италии и глава партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони в связи с ситуацией в Украине выразил сожаление, что на Западе нет способных лидеров.

Берлускони заявил, что звучат «провокационные высказывания» о применении ядерного оружия. В связи с этим его «огорчает тот факт, что в это время в Европе и на Западе нет действительно способных лидеров», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Он сказал, что прежде пытался убедить главу российского государства Владимира Путина «присоединиться к Европе». Берлускони полагает, что ему это не удалось, поскольку «были страны, которые, думая, что потеряют свое господство в Европе», выступили против.

Берлускони считает, что Россия «во всем является европейским государством». Если бы она присоединилась «к Европе и НАТО», этот шаг гарантировал бы «абсолютную защиту от экспансионистских намерений Китая», сообщил Берлускони. «Жаль, что у меня этого не получилось», – сказал он.

Напомним, правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига Севера» и «Вперед, Италия!» победила на парламентских выборах в Италии. Берлускони призвал новое правительство не менять отношение Италии к России.

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