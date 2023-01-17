Премьер Молдавии Гаврилица не исключила невозможности определить историю возникновения долга страны перед Газпромом

Не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам, сообщила глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица.

Гаврилица заявила, что аудит призван не только описать долг Молдавии перед Газпромом, но и объяснить, как этот долг сформировался. «К примеру, долг, который был до 1998 года – с тех пор не очень остались документы», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на TV8.

Премьер призвала готовиться к серьезному диалогу с Газпромом. По ее словам, руководство Молдавии намерено получить результаты аудита и «вести профессиональный коммерческий диалог по результатам анализа» с российской стороной.

Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). При этом договоренности с российской стороной предполагали, что Молдавия завершит аудит до 1 октября 2022 года.

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