Стал мумией: тело забытой звезды сериала “Папины дочки” пролежало месяц в квартире

Накануне в Москве стало известно о смерти Владимира Ипатова – актера, известного благодаря ролям в таких сериалах, как “Папины дочки” и “Физрук”. Мужчина скончался на 65-м году жизни, предположительно, около месяца назад. Тело артиста обнаружили в его собственной квартире полицейские, которые приехали после обращения его родственницы.

Дочь пыталась созвониться с Ипатовым перед новогодними праздниками, однако тот не отвечал. В воскресенье, 15 января, родственница обратилась в правоохранительные органы. Женщина попросила полицейских подъехать к дому, в котором жил ее знаменитый, но в то же время уже забытый некоторыми зрителями родитель.

Была проведена экспертиза, предварительные результаты которой не доказывают то, что смерть Владимира Ипатова была насильственной. То есть никакого криминала нет. Сейчас проводится доследственная проверка, сообщают журналисты. Они также отмечают, что тело актера стало мумией. Процесс мумификации, как известно, может происходить естественным путем.

Владимира Ипатова знали не только благодаря роли в сериале “Папины дочки”. Он также снялся в фильме “Последний богатырь”, изобразив боярина.