 

Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил о подготовке украинского общества к войне еще до начала спецоперации России

17.01.2023, 3:50, Новости дня
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Украинское общество готовили к войне еще до того, как Россия начала спецоперацию, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Данилов сообщил, что этим занимались и СНБО, и президент Украины Владимир Зеленский. По словам Данилова, «была выбрана стратегия абсолютно уместная на то время». Он заявил, что подготовка «шла безумно». Как сообщил Данилов, «устанет сейчас общество или нет, зависит от общества». «Мы не имеем право устать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, Минобороны РФ уже указывало, что украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года, но спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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