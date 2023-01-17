Washington Post заявила о финансовой поддержке конгрессмена США Сантоса двоюродным братом Вексельберга Интратером
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Эндрю Интратер, двоюродный брат российского бизнесмена Виктора Вексельберга, оказывал финансовую поддержку американскому конгрессмену Джорджу Сантосу, пишут СМИ.
Как следует из документов Федеральной избирательной комиссии США, Интратер и его супруга «дали каждый максимум 5,8 тыс. долларов главному комитету кампании Сантоса». Кроме того, «еще десятки тысяч» с 2020 года были направлены «комитетам, с ним связанным», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Сантос говорил, что компания Интратера была его «клиентом». Washington Post же утверждает, что их отношения продолжались годами и оказались «глубже, чем было известно изначально». Издание пишет со ссылкой на информацию Комиссии по биржам и ценным бумагам, что Интратер заплатил «сотни тысяч долларов» компании Harbor City – «одному из работодателей Сантоса». Harbor City была обвинена в создании финансовой пирамиды.
По мнению Washington Post отношения между Сантосом и Интратером «отражают способы персональной и политической поддержки», которыми пользовался конгрессмен.
В декабре New York Times опубликовала разоблачительный материал о нестыковках в биографии Сантоса. Тот в итоге сознался, что врал о себе, в том числе о высшем образовании, о матери-еврейке и ее родителях, якобы сбежавших из Европы во время Второй мировой войны, о работе в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup. Напомним, против Вексельберга были введены санкции США.
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