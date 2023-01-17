Washington Post заявила о финансовой поддержке конгрессмена США Сантоса двоюродным братом Вексельберга Интратером

Эндрю Интратер, двоюродный брат российского бизнесмена Виктора Вексельберга, оказывал финансовую поддержку американскому конгрессмену Джорджу Сантосу, пишут СМИ.

Как следует из документов Федеральной избирательной комиссии США, Интратер и его супруга «дали каждый максимум 5,8 тыс. долларов главному комитету кампании Сантоса». Кроме того, «еще десятки тысяч» с 2020 года были направлены «комитетам, с ним связанным», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Сантос говорил, что компания Интратера была его «клиентом». Washington Post же утверждает, что их отношения продолжались годами и оказались «глубже, чем было известно изначально». Издание пишет со ссылкой на информацию Комиссии по биржам и ценным бумагам, что Интратер заплатил «сотни тысяч долларов» компании Harbor City – «одному из работодателей Сантоса». Harbor City была обвинена в создании финансовой пирамиды.

По мнению Washington Post отношения между Сантосом и Интратером «отражают способы персональной и политической поддержки», которыми пользовался конгрессмен.

В декабре New York Times опубликовала разоблачительный материал о нестыковках в биографии Сантоса. Тот в итоге сознался, что врал о себе, в том числе о высшем образовании, о матери-еврейке и ее родителях, якобы сбежавших из Европы во время Второй мировой войны, о работе в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup. Напомним, против Вексельберга были введены санкции США.

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